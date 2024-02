Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato così dei due rinnovi spinosi di Lautaro Martinez con l'Inter e di Federico Chiesa con la Juventus: "Allo stato attuale credo che Lautaro sia una trattativa in corso da tempo e che può approdare a uno sbocco felice, anche per quello che rappresenta all'Inter Lautaro. In due anni ha raggiunto vette di rendimento che lo hanno portato tra i migliori attaccanti in circolazione. È il simbolo dell'Inter di Inzaghi, presumo quindi che si arrivi a dama. A giudicare dai segnali che ha lanciato l'Inter, credo che la strada giusta sia stata imboccata. Il discorso di Chiesa non è legato al valore indiscutibile del giocatore ma la questione fisica. L'infortunio di Roma è stato molto complicato e dopo una partenza molto positiva nell'ultimo mese ha registrato stop imprevisti, anche per cautela. È evidente che trattandosi di un campione d'Europa, si tratti di capire quali siano i vincoli imposti dal bilancio che vietano di andare oltre certe cifre. La fortuna della Juve è quella di avere in casa l'alternativa Yildiz, ma tutto si valuterà a fine stagione".

Su Roma-Inter: "Non esistono partite facili. Nove punti nell'arco dei primi tre incontri sulla panchina giallorossa fanno capire che De Rossi vuole risolvere la situazione. E' una grande opportunità per lui che sta sfruttando nel modo migliore. Colpisce la serenità e la voglia di giocare dei giocatori della Roma. E' chiaro che contro un'Inter schiacciasassi sia complicata, ma la Roma di solito sulle ali del ritrovato entusiasmo non ha nulla da perdere. E' in bagarre per il quarto posto, quindi è una prova di maturità e una controprova per De Rossi, per verificare contro la capolista quali siano gli ulteriori margini di miglioramento di questa squadra".