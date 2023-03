Xavier Jacobelli , intervenuto sulle frequenze di Sportitalia , ha commentato l'episodio tanto discusso nel derby d'Italia: "Il caso Rabiot è un caso limite. L'aspetto importante che va rimarcato è rammentare che il VAR ha corretto il 90% degli errori arbitrali commessi sul campo. Indietro non si può ritornare. E' nato un ricambio generazionale della categoria arbitrale e in questa stagione abbiamo vissuto momenti come quello di ieri. Credo che, parlando di questa situazione, dobbiamo fare un'altra considerazione: l'Inter è stata danneggiata come Inzaghi ha sottolineato, ma c'erano 70 minuti per cercare di riequilibrare la partita".

L'analisi è proseguita: "La verità è che l'Inter ha meritato di perdere: una squadra partita come una delle grandi favorite non può perdere così tante partite. La discussione sull'episodio è utile per una riflessione: il fatidico protocollo del VAR è stato concepito in modo molto bizantino. E quando le norme non sono chiare, si scaturiscono situazioni come quella di ieri. Se si stabilisce un principio chiaro, cioè che l'arbitro va sempre al monitor e il VAR interviene sempre, allora la situazione cambia. Se Chiffi avesse avuto la possibilità di spiegare l'episodio, avrebbe contribuito a chiarificare le ragioni della situazione. Perché Chiffi non è andato a vederlo? Il protocollo va cambiato".