Avversario di una vita in campo, Mark Iuliano vede ancora l'Inter davanti alla Juventus quando manca ormai pochissimo all'inizio della nuova stagione. L'ex difensore bianconero, protagonista in quello storico episodio da rigore su Ronaldo nel 1998, ha commentato anche il passaggio di Cuadrado in nerazzurro, dichiarando a "TMW Radio" come il colombiano avrebbe ancora potuto dare molto alla causa juventina: "Cuadrado lo avrei tenuto, perché è un elemento ancora prezioso, sia con cross che dribbling, oltre che con personalità. Il chilometraggio è quello che è ma lo avrei tenuto. Forse ha pagato il rapporto col mister, ma così alla fine vanno via quelli che potrebbero dare ancora qualcosa".

Per quanto riguarda lo Scudetto invece, Iuliano spera di vedere la Juve in lotta ma confida di vedere Inter, Napoli e Milan davanti ai bianconeri ai blocchi di partenza: "Inter e Milan hanno idee più chiare, hanno preso i giocatori che volevano, senza perdere tempo. C'è tanta curiosità nel Milan, l'Inter è rimasta forte e il Napoli rimane la squadra da battere e ha un buon allenatore. Chi è più obbligato a vincere? Tutte, ma può vincere solo una di queste... Non esiste che la Juve non abbia quello di vincere lo Scudetto, soprattutto senza coppe. Bisogna vedere se te lo permetteranno le altre."