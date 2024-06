Antonio Conte è ad un passo dal Napoli: dopo la stretta di mano con De Laurentiis, si attende solo l'ufficialità prima del grande ritorno in Italia del tecnico di Lecce che dopo l'Inter ha allenato il Tottenham prima di restare per qualche tempo in relax. In vista del ritorno in panchina dell'allenatore nerazzurro del 19esimo scudetto, l'ex compagno di squadra ai tempi della Juve, Mark Iuliano ha ampiamente parlato di lui sulle colonne de Il Mattino.

"Chiunque prende Conte fa la scelta giusta - ha subito premesso -. Il Napoli farà il più grande acquisto con lui come allenatore. È l'allenatore ideale e lo sarebbe per qualsiasi squadra. Lo conosco da una vita, so che persona è e che valori ha. L'ho visto quando allena: conosco i suoi metodi e ho visto quello che pretende da se stesso prima ancora che dalla società e dai giocatori. Parliamo di un allenatore che lavora h24, che dedica tutto se stesso alla squadra, con l'unico obiettivo di vincere".

Andrà d'accordo con De Laurentiis?

"Usciamo da un luogo comune: se un allenatore ha carattere non significa che deve litigare per forza con il suo presidente. Antonio vuole una società presente che lo assecondi e che lo faccia sentire quello che è: un allenatore importante in una piazza importantissima e in una società importantissima. Antonio è sempre stato un allenatore. Non c'è mai stato dubbio. Nei discorsi motivazionali nello spogliatoio, nell'aiuto in campo. Era sempre li, nel vivo della battaglia, insieme a te. Non ho mai avuto dubbi che diventasse un allenatore importante".