Sconfitta che ha lasciato il segno in casa Fiorentina, quella di San Siro contro l'Inter. Questo ha fatto capire il tecnico viola Vincenzo Italiano dopo la vittoria contro l'Atalanta ai microfoni di DAZN: "A Milano l'Inter ha vinto con merito ma abbiamo commesso tantissimi errori. Oggi avevamo la voglia di reagire e di rifarci e ci siamo riusciti. I ragazzi della Fiesole sono straordinari, per l'attaccamento e per il calore che ci danno".