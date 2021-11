Italiano: “L’Inter è ancora la più forte. Vlahovic diventerà un top”

Le parole del tecnico della Fiorentina ai microfoni di Radio Rai

Vincenzo Italiano è stato questa mattina tra gli ospiti di Radio Anch'io Lo Sport. Reduce dal successo contro il Milan , ha riservato una battuta anche sulla corsa scudetto. "Per me l'Inter è ancora la più forte perché fisicamente, qualitativamente, in tutti i reparti è forte, ha sostituti ancora più forti di quelli in campo dall'inizio. La vittoria di ieri ha fatto vedere che l'Inter può ambire di nuovo allo scudetto", ha dichiarato.

Immancabile un commento sulla questione Vlahovic. "Sinceramente questa situazione è già iniziata in estate. Sono questioni personali con la società, non so come andrà a finire. Io posso parlare del ragazzo, che scende in campo sempre concentrato e nell'esultanza di sabato si è visto che ha la testa alla Fiorentina, a far gol, a dimostrare che è un calciatore importante. Ma è destinato a una grande carriera, per la fame che ha e come si allena. Ce lo stiamo godendo, speriamo rimanga sempre coi piedi per terra perché è destinato a diventare un grande giocatore".