Si è chiuso con la vittoria di misura conquista ai danni del Torino il 2023 della Fiorentina, un anno ricco di soddisfazioni ma anche contraddistinto da due amare delusioni nelle finali di Conference League e Coppa Italia perse rispettivamente contro West Ham e Inter. "E' stato un anno straordinario come risultati, obiettivi raggiunti e record, siamo fieri di quello che siamo riusciti a fare", ha spiegato Vincenzo Italiano, tecnico dei gigliati, in conferenza stampa. Prima di parlare degli aspetti negativi: "Abbiamo giocato bene due finali, ma non siamo riusciti ad alzare un trofeo.

Il percorso rimane comunque straordinario. E non vorrei rivedere gli infortuni importanti avuti, di Dodo e Castrovilli, che ci ha lasciato rammaricati perché ci hanno privato di due giocatori importanti e che richiedono tempo".