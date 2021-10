Italia U20, Maldini non basta a fermare gli inglesi: azzurrini fermati sull’1-1

Oristanio la serve al milanista che segna la rete dell'1-0 ma gli inglesi reagiscono immediatamente

Finisce in pareggio la gara di Elite League U20 tra Inghilterra e Italia a Chesterfield, dove l’Italia Under 20 di Bollini si porta in vantaggio al 34esimo grazie al gioiellino milanista Daniel Maldini su assist del ‘cugino’ interista (in prestito al Volendam) Gaetano Oristanio. Il centrocampista 2002 recupera palla, mette al centro alla ricerca del numero 9 che di testa incrocia sul secondo palo sul quale nulla può l'estremo difensore inglese. Non basta però la prodezza dei due ‘milanesi’, agli azzurrini risponde immediatamente Bate al 41esimo. Nella ripresa è ancora Oristanio ad intimidire i padroni di casa ma il suo tiro finisce di poco a lato. Negli ultimi minuti di gara sono gli inglesi a suonare la carica, ma i ragazzi di Bollini resistono e non si va oltre l’1-1.