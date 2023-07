Parlando ai microfoni di Tutto Mercato Web a poche ore dall'inizio degli Europei di Malta, il commissario tecnico dell'Italia Under 19 Alberto Bollini ha avuto parole di elogio nei confronti di Francesco Pio Esposito, che dopo l'esperienza al Mondiale Under 20 in Argentina affronterà ora questo nuovo torneo in un'estate praticamente infinita per il talento dell'Inter: "Abbiamo tenuto il nostro gruppo storico e alcuni grazie al risultato di marzo hanno accelerato il loro percorso di crescita. Pochi allora avrebbero scommesso in Esposito o Pisilli nel nostro gruppo Under 19 e invece quella vetrina ha successivamente permesso loro di andare al Mondiale.

Devo dire che mi hanno dato grandi risposte, mi hanno detto fin da subito di sentirsi parte di questo gruppo e di voler giocare queste finali anche dopo la competizione in Argentina".