Italia-Svizzera, la Figc conferma: si giocherà all’Olimpico di Roma

Dopo il sopralluogo odierno, resta invariata la sede del match con gli svizzeri in vista di Qatar 2022

Italia-Svizzera, match valido per la nona giornata delle qualificazioni al prossimo campionato Mondiale in programma il prossimo 12 novembre, si giocherà regolarmente allo stadio Olimpico di Roma. Come informa SkySport, infatti, la Federcalcio è stata rassicurata sullo stato del terreno di gioco che il 6 novembre ospiterà Italia-Nuova Zelanda di rugby e il giorno dopo la sfida di Serie A tra Lazio e Salernitana. E così, dopo il sopralluogo odierno, è arrivato il via libera per la conferma della sede. È stata proprio la Figc a confermare, annunciando sul proprio sito web la messa in vendita dei biglietti per seguire il match: "Dalle ore 12 di lunedì 18 ottobre prenderà il via la vendita dei biglietti per Italia-Svizzera, match valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo di Qatar 2022 in programma venerdì 12 novembre (ore 20.45) allo Stadio Olimpico di Roma. Nelle prossime ore saranno comunicati i prezzi e le modalità di acquisto dei tagliandi per la sfida con gli elvetici, vero e proprio scontro diretto per il primo posto del Gruppo B".