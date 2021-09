Italia, Mancini: “Dobbiamo vincere. Contro la Svizzera sempre partite difficili”

Il ct degli Azzurri alla vigilia della sfida di Basilea: "Due giorni fa abbiamo perso punti. Abbiamo le qualità per farli"

"Stanno tutti abbastanza bene, Marco Verratti ha preso un colpo al ginocchio ma valutiamo tutti domattina perché non sono passate nemmeno 48 ore. Abbiamo bisogno di giocatori che siano pronti". Parla così Roberto Mancini nella conferenza stampa della vigilia di Svizzera-Italia, sfida in programma domani sera alle 20:45 al St. Jacob Park di Basilea, valida per la quinta giornata del gruppo C di qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Tornando all'1-1 contro la Bulgaria il ct degli Azzurri spiega: "Eravamo dispiaciuti, ma secondo me se domani sera facciamo la stessa prestazione abbiamo molte possibilità di vincere. La prestazione è quella che dovevamo fare, siamo dispiaciuti per la mancata vittoria. Italia diversa? Valutiamo domattina le condizioni generali di tutti. Marco è quello che ha il problema maggiore, ma oggi già sta meglio. Non ci saranno stravolgimenti. Siamo abbastanza tranquilli. Sappiamo che dobbiamo vincere perché due giorni fa abbiamo perso punti. Abbiamo le qualità per farli e se giochiamo come sappiamo domani sera possiamo vincere. Sarà una gara difficile, ma non perché siamo campioni d'Europa: semplicemente perché tutte le gare contro la Svizzera sono sempre state difficili".