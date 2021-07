Italia-Inghilterra, Raspadori in tribuna a Wembley con Castrovilli e Spinazzola

Il talento del Sassuolo e obiettivo dell'Inter non fa parte della panchina di Mancini e non potrà essere utilizzato a gara in corso

Daniele Alfieri

Giacomo Raspadori si è seduto in tribuna a Wembley dove è in corso la finalissima di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Il talento del Sassuolo, che piace tra le altre anche all'Inter, non fa dunque parte della panchina di Mancini e non potrà essere utilizzato a gara in corso. Insieme al numero 22 degli azzurri, tra gli esclusi Gaetano Castrovilli e l'infortunato Leonardo Spinazzola.