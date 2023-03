In occasione di Italia-Inghilterra del prossimo 23 marzo, gli azzurri scenderanno in campo con una maglia speciale, nella quale sarà inserito un ricordo per Gianluca Vialli, capodelegazione della Nazionale scomparso lo scorso 6 gennaio. "Ha lasciato un vuoto enorme nella grande famiglia Azzurra, nella quale, dopo esserne stato protagonista da calciatore, era diventato un esempio, un punto di riferimento fuori dal campo e un amico per tutti i componenti della squadra e dello staff", si legge sul sito della FIGC.