Il sorteggio del Mondiale femminile ha visto l'Italia essere inserita nel raggruppamento di Svezia, Sudafrica e Argentina. Ecco il commento del ct Milena Bertolini: "Sarà un girone difficile dove la grande favorita è senza dubbio la Svezia: sono le vice-campionesse olimpiche e come sempre hanno una squadra forte fisicamente e dotata di grande talento. Le altre due avversarie le conosciamo poco, l’Argentina come da tradizione si affida su tecnica e temperamento, dovremo studiare bene le caratteristiche di entrambe le nazionali per arrivare preparate all’appuntamento. Per centrare almeno il secondo posto sarà fondamentale lottare fino all’ultima partita. Rispetto ad altri raggruppamenti avremo meno spostamenti da fare e questo sarà senz’altro un aspetto positivo”, ha detto a Rai Sport.