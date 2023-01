In attesa dell'ufficializzazione, il sito FootyHeadlines pubblica quelle che sono le prime immagini definitive delle nuove divise home e away della Nazionale italiana. Ciro Immobile e il difensore della Roma femminile Elena Linari fungono da testimonial d'eccezione per le nuove maglie, le prime firmate da Adidas dopo l’accordo con la FIGC che è partito ufficialmente con l’inizio del 2023. La prima maglia della Nazionale, che farà il suo debutto contro l’Inghilterra il prossimo 23 marzo per la prima gara valida per le qualificazioni all’Europeo 2024, ricalca la tradizione delle prime maglie azzurre con le classiche strisce bianche dello sponsor tecnico sulle spalle. Presenti anche dei dettagli oro vicino al colletto e sulle due maniche, mentre il retro della maglia sarà sempre blu. Infine, lungo i fianchi e all’interno del colletto, sono presenti delle strisce tricolori a riprendere la bandiera italiana