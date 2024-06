Sono già 15.000 i biglietti venduti per l'amichevole che l'Italia disputerà martedì prossimo a Bologna contro la Turchia di Vincenzo Montella e Hakan Calhanoglu come tappa di avvicinamento agli Europei di Germania. Gli azzurri hanno continuato anche oggi la preparazione a Coverciano sostenendo un allenamento a porte chiuse insieme ai ragazzi classe 2006 e 2007 delle giovanili dell'Empoli e una partitella in famiglia.

Alla sessione non ha partecipato Giovanni Di Lorenzo che ha lavorato in mattinata perché autorizzato a lasciare il raduno per impegni familiari. La mattinata era stata dedicata a esami medici e test atletici e il pomeriggio ad un incontro sul match-fixing, che rientra nella programmazione delle attività di Integrity della Federazione, richiesto dalla Uefa come formazione prima dell'inizio del Campionato Europeo. Per un approfondimento sulla materia sono intervenuti gli avvocati Marcello Presilla (Sportradar) e Giorgio Ricciardi (Procura Federale).