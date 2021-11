Italia, Bonucci: “Non sarò io il rigorista, lo decideremo quando sarà il caso”

Il capitano degli azzurri alla vigilia della sfida con l'Irlanda del Nord: "Domani la squadra farà una grande gara"

Leonardo Bonucci, capitano dell'Italia, è intervenuto in conferenza stampa con il ct Roberto Mancini alla vigilia della sfida di Belfast con l'Irlanda del Nord, decisiva per l'accesso diretto al Mondiale in Qatar. La prima domanda è sul rigore fallito da Jorginho contro la Svizzera. "Sono stato il primo a consolarlo perché mi sono trovato lì, ero lì per abbracciarlo e quello era il mio pensiero primario. C'è stato l'errore e abbiamo solo pensato ad andare avanti. Lui ha tirato tantissimi rigori, anche molto importanti, è stato un errore che può capitare a chiunque e non sarò io il rigorista domani sera, lo decideremo poi quando sarà il caso. Domani la mia partita? Dovrà essere la nostra partita, non soltanto la mia. Dobbiamo tirare fuori le qualità che abbiamo sempre dimostrato di avere nei momenti di difficoltà. Credo che domani la squadra farà una grande gara, perché la vogliamo tutti. Io dovrò solo essere me stesso come sempre, vogliamo portare a casa un risultato importante".