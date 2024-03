Intervistato da Rai Sport, l'ex nerazzurro Raoul Bellanova, ora al Torino, commenta così il debutto vincente con la maglia azzurra nel 2-0 di stasera all'Ecuador: "Sono contento per l'esordio, abbiamo fatto una grandissima prestazione sia in fase offensiva che in fase difensiva, ci siamo meritati questa vittoria. Quando vesti la maglia della Nazionale rappresenti un Paese intero e non esistono amichevoli, cerchi sempre di dare il massimo. Dobbiamo ripartire, rappresentiamo 20 milioni di italiani italo-americani".

Gli viene poi chiesto se sogna l'Europeo: "È il sogno di tutti, poi dipenderà dalle prestazioni col Torino e dalle decisioni del mister. Io cerco di dare il massimo per meritarmi il posto. La sostituzione? Ho sentito un leggero fastidio al pube, nulla di che. Col dottore abbiamo deciso di non rischiare".