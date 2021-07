Italia, ancora Mancini: “Per me e Vialli si è chiuso un cerchio”

L'allenatore azzurro parla così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ai rigori contro l'Inghilterra.

Il ct azzurro Roberto Mancini non nasconde l'emozione dopo la finale vinta ai calci di rigore contro l'Inghilterra: "Era una cosa impossibile anche da pensare, ma i ragazzi sono stati straordinari - ha esordito a Sky Sport -. Non ho parole per loro, questo è un gruppo meraviglioso. Non c'è stata una gara facile e questa per come si era messa era diventata difficilissima, ma poi l'abbiamo dominata. Poi ai rigori bisogna avere anche un po' di fortuna e mi dispiace anche un po' per gli inglesi.