Irlanda U-17, l’interista Kevin Zefi in gol nel pokerissimo rifilato ad Andorra

La stellina classe 2005 ha messo a referto il terzo dei cinque gol dei padroni di casa

Prosegue anche in nazionale il buon momento di Kevin Zefi, stellina classe 2005 dell'Inter. L'attaccante originario di Dublino, due gol e due assist in nerazzurro, ieri è andato a segno nel rotondo 5-0 rifilato dall'Under 17 irlandese ad Andorra nel primo match del girone di qualificazione all'Europeo di categoria di Cipro.