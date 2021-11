Inzaghi a Sky: “Il derby non sarà elemento di disturbo”

Il tecnico alla vigilia: "Mi aspetto una grande partita da tutto il gruppo"

Alla vigilia della gara in Transnistria contro lo Sheriff Tiraspol ha parlato ai microfoni di Sky il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi , evidenziando la rilevanza del confronto valevole per la quarta giornata della fase ai gironi di Champions League: "Sarà sicuramente una partita importantissima perché lo Sheriff è primo con sei punti insieme al Real Madrid , e ci apprestiamo ad affrontare una settimana decisiva nel migliore dei modi".

Quanto incide giocare in casa? "Il fattore campo conta e sappiamo quanto è importante giocare per noi a San Siro: ma siamo qui, lo stadio è bello, il campo anche e andiamo a caccia di un risultato positivo".

Il gruppo sta procedendo con entusiasmo: "La squadra in queste ultime partite ha dato continuità con partite e risultati importanti. Da Lautaro mi aspetto una grande gara così come da tutti perché, ripeto, è un appuntamento davvero importante".

Mercoledì sarà solo l'inizio di quattro giorni che culmineranno con una delle partite più attese dell'anno, la stracittadina, di cui Inzaghi ha una sicurezza: "Il derby di domenica non rappresenta assolutamente una distrazione, non sarà elemento di disturbo, è una partita importantissima e sappiamo quanto conti per la nostra società e i nostri tifosi, ma dobbiamo pensare solo ed esclusivamente alla partita di domani sera che sarà molto impegnativa".