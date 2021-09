Inzaghi a Sky: “Serata non brillante, Shakhtar in salute ma potevamo vincerla”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo lo 0-0 di Kiev

Dopo lo 0-0 maturato a Kiev in Shakhtar-Inter, match valido per il secondo turno del girone D di Champions League, mister Inzaghi si è concesso ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita.

Una partita strana, ma a livello di prestazione non la solita buona Inter. Come mai?

"Abbiamo affrontato una squadra in salute che ha avuto tanto palleggio, noi abbiamo avuto il demerito di non aver sfruttato le occasioni. Potevamo concludere meglio, abbiamo avuto 5 occasioni anche in una serata non brillantissima. Potevamo vincerla".