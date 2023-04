In bilico da settimane, ma ora con prospettive prima impensabili. La serata magica con il Benfica regala a Simone Inzaghi la prima semifinale di Champions League della sua carriera e la prima per l'Inter dopo tredici anni, dando la possibilità al tecnico nerazzurro di raggiungere un "double" di trofei. L'Europa è naturalmente il primo obiettivo, per quanto il cammino in quota sia ancora in salita: al termine dei quarti di finale, l'impresa dell'Inter è data a 7,25 su Planetwin365, di poco avanti sul Milan (a 8), ma alle spalle di Manchester City (1,68) e Real Madrid (4,50).

È invece per la Coppa Italia che i nerazzurri partono in pole position (a 2,20), davanti a Fiorentina (2,70) e Juventus (3,50). Rimane anche l'obiettivo prioritario in campionato della top 4, in questo caso un obiettivo a 2 volte la posta. Per Inzaghi un sospiro di sollievo arriva anche dalle scommesse sulla panchina, visto che il traguardo appena raggiunto potrebbe blindarlo anche per la prossima stagione: la valutazione per l'addio a fine stagione, infatti, è salita a 3,50 su Snai, contro l'1,75 offerto a inizio mese.