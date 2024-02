Niente conferenza stampa, né intervista a InterTV. Simone Inzaghi quest’oggi, alla vigilia della sfida contro la Salernitana, non comparirà - come già accaduto in passato - davanti ai microfoni dei media generici o tematici. Nel pomeriggio è in programma l’allenamento della squadra che per mantenere la massima concentrazione in vista della partita di domani sera resterà in ritiro ad Appiano Gentile.