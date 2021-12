Inzaghi nel tunnel: “Il riscaldamento è la cosa principale per fare la storia”

Le parole del tecnico nerazzurro per caricare i suoi

"Riscaldamento forte subito perché c'è bisogno di approcciare bene. Il riscaldamento è la cosa principale per far la storia". Queste le parole di Simone Inzaghi poco prima della sfida al Real Madrid. Il tecnico ha parlato così ai suoi prima di entrare sul terreno di gioco del Bernabeu per il warm-up.