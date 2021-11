Inzaghi in conferenza: “Tanti marcatori diversi, un bel segnale per me”

L'allenatore esprime soddisfazione per i tanti calciatori in gol per l'Inter fin qui

Redazione FcInterNews

In conferenza stampa, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi commenta così il successo di Tiraspol. Nell’unica domanda posta, all’allenatore nerazzurro viene chiesto dei tanti differenti marcatori: “Senz’altro mi dà soddisfazione vedere tanti marcatori, in queste ultime cinque partite ho cambiato spesso e abbiamo fatto quattro vittorie e un pareggio. Questo è indubbiamente un bel segnale per l’allenatore”.