Inzaghi in conferenza: “Soddisfatto della nostra crescita, conta più della vetta”

Il commento post gara dell'allenatore nerazzurro in conferenza stampa: "Dobbiamo continuare in questo modo"

Poker che vale la vetta della classifica quello calato questa sera dall'Inter sul Cagliari sotto gli occhi del pubblico nerazzurro. Tre punti importantissimi come spiega Simone Inzaghi in conferenza stampa: "Partita che temevo, ne avevo parlato con i ragazzi che sono stati concentrati, ordinati e hanno giocato un ottimo calcio. Adesso sono soddisfatto, siamo primi in classifica ma in questo momento conta poco. Quello che conta è la nostra crescita e dobbiamo continuare in questo modo".