Inzaghi in conferenza: “Partita gestita bene, ottima prova”

Il tecnico: "Abbiamo sbloccato subito la gara e poi condotta bene, volevamo questo obiettivo e siamo contenti di averlo raggiunto"

Conferenza stampa rapida per mister Simone Inzaghi che nel post partita di coppa Italia ha commentato: "Tenevamo tanto a questo obiettivo. Non era semplice, la Roma ha qualità e sapevamo che dovevamo fare un'ottima prova, i ragazzi sono stati in campo bene, abbiamo fatto gol subito e gestito bene la partita, nel migliore dei modi. Siamo contenti e ci prendiamo questa semifinale".