Inzaghi in conferenza: “I ragazzi hanno voluto con forza questa qualificazione”

Il tecnico nerazzurro ha rilasciato un breve commento in sala stampa

L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi interviene anche in conferenza stampa per commentare la sofferta vittoria arrivata oggi contro l'Empoli in Coppa Italia: "Secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo dove avremmo meritato di segnare probabilmente un gol in più - ha esordito -. Poi abbiamo perso un po’ di lucidità e contro l’Empoli, che ha qualità, puoi pagare. I ragazzi hanno voluto questa qualificazione, abbiamo giocato 120 minuti, non hanno mollato. Adesso tra due giorni e mezzo avremo un’altra partita difficile contro il Venezia e cercheremo di prepararla nel migliore dei modi”.