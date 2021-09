Inzaghi in conferenza: “Giocando così passiamo il turno. I cambi? Vi spiego”

L'analisi del tecnico dopo il ko beffardo contro il Real all'esordio in Champions League

Dopo il tour di interviste con le tv, Simone Inzaghi si sofferma in conferenza stampa per analizzare la sconfitta col Real all'esordio in Champions League della sua Inter: "E' normale che dispiace perché per quanto visto in campo non meritavamo di perdere, l'ha detto anche Ancelotti. Avremmo dovuto concretizzare le occasioni create; Courtois ha fatto grandissime parate, dopo loro ci hanno impensierito di più nel secondo tempo, è vero. Giocando così possiamo ottenere la qualificazione".