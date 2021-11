Inzaghi in conferenza: “Ora calendario facile? Dobbiamo ragionare sul corto”

"Bastoni? Il suo ruolo ideale è il terzo di difesa, ma può fare qualsiasi ruolo", ha concluso

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi analizza il match vinto per 2-0 sul campo del Venezia direttamente dalla sala stampa del Penzo: "Siamo venuti qui facendo un ottimo calcio, l’unica pecca è stata non aver chiuso la partita che si poteva complicare. Abbiamo giocato un’ottima partita contro una squadra che è la rivelazione di questa Serie A".

"Era prevedibile e preventivato, per fortuna ho avuto dei cambi importanti che ci hanno dato una grossa mano in un momento in cui era necessario farli. Sono molto soddisfatto, avevo chiesto umiltà e spirito di sacrificio. Questa poteva essere una partita trappola".