Inzaghi in conferenza: “Contro il Real 19 tiri e zero gol, oggi è andata meglio”

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha rilasciato alcune battute in conferenza stampa al termine del match vinto nettamente contro il Bologna a San Siro: "Penso che abbiamo fatto molto bene in entrambe le partite - ha esordito -. Capita di fare 18 tiri con 6 gol come stasera e, come contro il Madrid, 19 conclusioni e zero reti. Oggi è andata meglio, ma bisogna guardare a tutto e non solo al risultato. Io alla squadra ho fatto i complimenti, ero molto arrabbiato perché quando non vinci dopo una gara come la nostra non fa piacere. Stasera abbiamo fatto una grande partita", ha concluso.