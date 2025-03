Nell'intervista rilasciata a DAZN in vista del Mondiale per Club, Simone Inzaghi tocca anche il sempre delicato tema del razzismo: "Ci sono stati dei momenti dove anche qui in Italia se ne è parlato tanto. Io sono stato uno dei primi a dire che è una cosa che non deve esistere perché nel 2025 non ha motivo di esserci. Il calcio ha già fatto tanto, abbiamo visto che in Italia anche alcune partite sono state fermate. Ora non vedo più nessuna forma, perché vuol dire che si è fatto un passo in avanti da parte di tutti, soprattutto dagli addetti ai lavori".

Il tecnico nerazzurro tende a rimarcare il comportamento dei sostenitori in tal senso: "Senz'altro anche i tifosi sono una parte importantissima del calcio. All'Inter ne abbiamo tantissimi che seguono con orgoglio ed entusiasmo la squadra, e in tutti questi anni ho visto sempre un comportamento ottimo da loro".