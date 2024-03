Mercoledì giornata maledetta della stagione per l'Inter di Simone Inzaghi che nelle uniche tre sconfitte stagionali incassate ha sempre perso proprio di mercoledì. La capolista è andata ko lo scorso 27 settembre contro il Sassuolo in campionato, poi contro il Bologna il 20 dicembre in Coppa Italia e per finire contro l'Atletico ieri 13 marzo in Champions League, tre sconfitte in tre competizioni diverse e tutte e tre volte avvenute nello stesso giorno della settimana.

Caso piuttosto curioso che il tecnico piacentino terrà a mente, ma non è l'unico dato che balza all'occhio. In tutti e tre i casi, i nerazzurri erano andati in vantaggio di un gol e in tutti e tre casi hanno poi perso per 2-1, ma la stranezza più grande è data dai giorni di distanza che intervallano i tre insuccessi l'uno dall'altro: avvenuti tutti a distanza di 84 giorni esatti. Dunque a distanza di 168 giorni dalla prima sconfitta stagionale, arrivata in campionato, l'Inter incassa il terzo ko stagionale, sin qui decisamente il più doloroso.

