Inzaghi a InterTV: “Due punti persi. Ci vuole più attenzione in frangenti come il rigore”

Dopo l'1-1 del derby d'Italia, l'allenatore nerazzurro commenta così risultato ed episodi ai canali ufficiali del club

Pari beffardo sul quale si discuterà parecchio a giudicare dalla natura con la quale è arrivato. Un solo punto quello guadagnato dalla squadra di Simone Inzaghi questa sera in un derby d'Italia per buona parte a tinte nerazzurre. Queste le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di InterTV, dove si dice rammaricato per il risultato: "Ma il calcio è fatto di episodi e il rigore all’89esimo ci ha condizionato la partita e il risultato”.