Inzaghi a SM: “Sono soddisfatto. Handanovic non è stato molto impegnato”

"Lo Shakhtar ha giocatori di grandissima qualità, bravi noi a limitarli", sostiene il tecnico nerazzurro

"Io sono soddisfatto. Abbiamo trovato una squadra di assoluto valore, che ha giocatori di grandissima qualità. Noi siamo stati bravi a limitarli, Handanovic non è stato molto impegnato. C'è il rammarico per non aver sfruttato le occasioni, però abbiamo preso una traversa e trovato un portiere in grande serata. C'è rammarico per non avere vinto la partita, poi con lo Shakhtar giocheremo il ritorno in casa. Sapevamo che erano una squadra di valore".