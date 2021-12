Inzaghi a ITV: “Un plauso al gruppo, guardiamo tutti nella stessa direzione”

Dopo l'analisi fatta in conferenza, il commento dell'allenatore nerazzurro ai canali ufficiali del club

Ancora un successo per l'Inter di Simone Inzaghi che oggi ha trovato grandi risposte dalla sua squadra, oggi in campo con un turnover importante. "Sono stati molto bravi questa sera. Su sei difensori di ruolo ne avevamo quattro però ero tranquillo perché li vedo lavorare. Hanno fatto una grande partita, abbiamo avuto ordine e organizzazione, non abbiamo concesso nulla allo Spezia", ha detto l'allenatore nerazzurro a InterTV.

"Io ho la fortuna di avere una squadra di ragazzi che segue me e il mio staff nel migliore dei modi. Riusciamo, secondo me, a sviluppare molto bene. Siamo il miglior attacco, siamo in un ottima striscia ma è un campionato che va veloce e dobbiamo essere bravi. Tra due giorni siamo già in viaggio verso Roma per un'altra partita importantissima che dobbiamo fare nel migliore dei modi".