Inzaghi a ITV: “Sensi meritava una serata così. Bella reazione della squadra”

L'analisi del tecnico nerazzurro ai canali ufficiali del club

"Penso che abbiamo fatto un ottimo primo tempo in cui abbiamo trovato un gran portiere che ha fatto due-tre parate veramente difficili, c'è da fargli i complimenti. Avremmo meritato qualche gol in più, poi nel secondo tempo abbiamo perso lucidità, ci siamo allungati, negli spazi abbiamo sofferto la qualità dell'Empoli però i ragazzi non hanno mollato, hanno messo tutto e andremo ai quarti con molta fiducia".