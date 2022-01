Inzaghi a ITV: “Oggi non era facile, adesso testa alla Supercoppa”

"Se guardiamo i numeri penso che oggi la vittoria sia più che meritata", ha aggiunto

Il tecnico Simone Inzaghi ha commentato a Inter TV il match vinto dai nerazzurri in casa contro la Lazio per 2-1: "La fase difensiva viene fatta da parte di tutti, a cominciare dagli attaccanti. Oggi potevamo stare più attenti sul gol, ma tornavamo a giocare dopo 20 giorni e non era facile. Era fondamentale per noi vincere stasera. Il gol di Skriniar? Gli chiedevo questo, hanno segnato anche D’Ambrosio e Dimarco da terzi. Questi giocatori mi stanno dando grandi soddisfazioni. Abbiamo giocato contro una squadra che sta molto bene fisicamente, non i siamo mai disuniti e abbiamo meritato la vittoria”.