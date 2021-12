Inzaghi a ITV: “Neo della gara non aver sfruttato le occasioni per fare gol”

Il commento del post gara dell'allenatore nerazzurro ai canali ufficiali del club

Egle Patané

Dopo l'analisi fatta in conferenza stampa, Simone Inzaghi si presenta anche ai microfoni di Inter TV, dove parla anche in questo caso dell'espulsione di Barella, episodio che ha condizionato la gara. "Sì, penso di sì. Abbiamo fatto, fino all'espulsione, una buona gara col neo di non aver fatto gol. Grande occasione di Barella prima dell'espulsione che avrebbe potuto portarci sull'1-1 che avrebbe cambiato tutto. Andare sotto 1-0 nel primo tempo per quanto visto in campo non ci stava".

Quanto è fiero di quanto fatto dai ragazzi in questa Champions?

"Molto, perché è un passaggio che volevamo e che siamo riusciti ad ottenere con una giornata in anticipo. Volevamo ottenere qualcosa in più stasera, avevamo fatto una buona gara ma col Real, che è una buona squadra, è normale che se gli concedi un uomo in più a mezz'ora dalla fine diventa tutto più difficile".

Cosa vi portate da questa gara?

"Ci portiamo la personalità che abbiamo avuto in uno stadio come questo, dove abbiamo giocato una buona partita dove il demerito è quello di non aver fatto gol in tutte le occasioni che ci siamo creati".

Ora il Cagliari?

"Ci aspetta una gara importante e non semplice contro una squadra che nell'ultimo periodo viene da una serie di risultati utili ma cercheremo di recuperare energie e presentarci nel migliore dei modi".