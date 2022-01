Inzaghi a ITV: “Grande forza mentale del gruppo. Ora recuperiamo energie”

"Bravi tutti quelli che sono entrati nel secondo tempo", ha aggiunto Inzaghi

Vittoria in extremis per l'Inter che in pieno recupero ha piegato il Venezia e consolidato la testa della classifica. A Inter TV a fine gara è il tecnico Simone Inzaghi a commentare il risultato: "Abbiamo bisogno di recuperare un po’ di energie mentali, abbiamo speso tanto, abbiamo avuto Lazio, Atalanta, Juventus tutte di fila, siamo andati due volte ai supplementari, poi qualcuno andrà in Nazionale. Speriamo di recuperare al meglio e di fare poi nel migliore dei modi la prossima partita".