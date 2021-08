Inzaghi a ITV: “Gara giocata nel migliore dei modi, ce la godiamo. Accoglienza fantastica”

Le parole di mister Inzaghi dopo la bella vittoria contro il Genoa

"I ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo approcciato la partita nel migliore dei modi, subito aggressivi, come ci eravamo detti in questi giorni. Abbiamo vinto una partita importantissima, volevamo partire col piede giusto. Adesso guardiamo avanti e già da domani cominceremo a pensare alla gara di venerdì”. Si presenta così Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV, dove arriva a commentare la sua prima gara ufficiale sulla panchina dell'Inter, vinta 4-0 contro il Genoa.

“Un'emozione grandissima. Già arrivare a San Siro e vedere i tifosi saltare festanti è stata un'emozione incredibile. L'ultimo anno e mezzo, giocare negli stadi vuoti, non è stato bello. E qui a San Siro è stato bellissimo, una fantastica accoglienza per me e i ragazzi".