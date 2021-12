Inzaghi a ITV: “Eriksen ci sarebbe stato benissimo in questa Inter”

Il commento post-gara dell'allenatore nerazzurro ai canali ufficiali del club

Egle Patané

Sesta vittoria consecutiva per l'Inter che anche contro la Salernitana vince e convince: cinque reti segnate all'Arechi di Salerno che consegnano ai campioni d'Italia altri tre importantissimi punti. Di seguito l'analisi di Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV.

C'era il rischio di poter sottovalutare una partita del genere?

"I ragazzi sono stati bravissimi a fare una partita seria e importante, sapevamo di dover entrare con l’approccio giusto per non farli entrare in partita e così è stato. Atteggiamento che mi è piaciuto molto sin da subito".

Intera rosa sulla barca. Sanchez totalmente a disposizione?

"Una rosa e una squadra che gioca benissimo, al di là delle scelte di chi comincia o di chi entra penso che sia motivo di grande orgoglio per un allenatore. Purtroppo ne posso coinvolgere solo undici più i cinque che entrano e mi dispiace perché per come si allenano dovrebbero giocare tutti, ma purtroppo non si può”.

Quanto ci sarebbe stato bene in questa Inter Christian Eriksen?

“Penso tantissimo perché è un giocatore di una qualità indiscussa. Mi dispiace non averlo allenato, però gli faccio un granissimo in bocca al lupo, sono contento perché so che tornerà forte come è sempre stato”.

Sul gioco.

"La squadra sta bene, sta bene in campo, gioca bene e ottiene i risultati. Dobbiamo continuare così, il percorso è ancora lungo, non è ancora finito il girone d'andata, mercoledì altra partita molto molto impegnativa che dovremo cercare di fare nel migliore dei modi".