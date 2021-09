Inzaghi a ITV: “Abbiamo trovato un ottimo Courtois. Guardiamo avanti con fiducia”

L'analisi del tecnico nerazzurro ai microfoni della tv del club dopo il ko col Real

"Avevo chiesto coraggio e personalità, i ragazzi hanno fatto un'ottima partita. E' normale che c'è dispiacere per il risultato, non rispecchia quello che si è visto in campo. Fortunatamente giochiamo tra due giorni e mezzo, ora rimane la prestazione. La qualificazione è alla nostra portata". Lo ha detto Simone Inzaghi a Inter Tv dopo il ko al fotofinish contro il Real Madrid.