Inzaghi a InterTV: “Abbiamo sempre tenuto ordine ed equilibrio. Ora lo Sheriff”

Dopo il 2-0 inflitto all'Udinese grazie alla doppietta del Tucu, è proprio l'argentino a commentare ai canali ufficiali del club il risultato di oggi

Ancora un 2-0 per l'Inter di Simone Inzaghi che replica il risultato ottenuto a Empoli e dà continuità al suo cammino. Doppietta del Tucu Correa che ritrova la titolarità e il gol. Così il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Inter Tv quanto ottenuto oggi: "Sapevamo dell’importanza della partita con un avversario non semplice da affrontare. Abbiamo rischiato pochissimo e una volta sbloccato il risultato è stato più semplice”.

"In una partita avevo parlato di lucidità mancata, e oggi abbiamo sempre tenuto ordine ed equilibrio. Bravissimi in questo i ragazzi".

"Abbiamo due partite prima della sosta importantissime, la prima con lo Sheriff, su un campo non semplice dove dovremo fare una grande partita perché il palcoscenico europeo è importantissimo, sapendo che abbiamo davanti un avversario non semplicissimo come ha già dimostrato qui in casa nostra”.