Inzaghi a InterTV: “Abbiamo reso semplice una gara difficile. Vinto con merito”

Dopo quanto analizzato in conferenza stampa, l'allenatore nerazzurro commenta quanto raccolto a Tiraspol anche ai canali ufficiali del club nerazzurro

Seconda vittoria consecutiva in Champions League per l'Inter che batte ancora una volta i moldavi dello Sheriff Tiraspol e si porta secondo in classifica nel Gruppo D. Brozovic, Skriniar e Sanchez regalano un ottimo pre-derby a Simone Inzaghi che commenta così la vittoria ai canali ufficiali del club: "La vittoria è quello che volevamo. Sapevamo non sarebbe stata semplice ma siamo stati concentrati e lucidi nonostante sia mancato il gol nel primo tempo. La squadra ha comunque mantenuto equilibrio e nel secondo tempo abbiamo meritatamente vinto”.