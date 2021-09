Inzaghi a ITV: “Grande gara di tutti. Ormai è destino lo 0-0 con lo Shakhtar”

Nuove parole del tecnico nerazzurro alla tv ufficiale: "Abbiamo avuto tante occasioni, ma se non si riesce a vincere allora non va persa"

"Diciamo che di occasioni ne abbiamo avute tante, ma quando non si riesce a vincere non bisogna perdere. Abbiamo trovato un avversario con tanta qualità e che palleggia, non ci ha tirato tanto in porta ma ha creato problemi. L'abbiamo preparata in un giorno e mezzo, ora portiamo a casa questo pareggio e vedremo cosa succederà alla prossima".