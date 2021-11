Inzaghi a InterTV: “Domani è importantissima, sappiamo cosa ci dà San Siro”

L'allenatore dell'Inter: "Per quanto riguarda i ragazzi dovrò valutare quelli che domenica durante la partita hanno chiesto il cambio"

“La vittoria di domenica ci ha dato tanta autostima, è una vittoria che volevamo e domani abbiamo una partita importantissima per il nostro proseguo in Champions”.

Cosa servirà per riuscire a fare il risultato?

“Per quanto riguarda i ragazzi dovrò valutare quelli che domenica durante la partita hanno chiesto il cambio. Chiaramente De Vrij, Sanchez e Satriano non ci saranno. Spero di portarmi tutti gli altri per avere dei dubbi e per poter scegliere”.