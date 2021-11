Inzaghi a InterTV: “Dobbiamo far girare gli episodi a nostro favore”

"Ci è mancato il cinismo che ci avrebbe permesso di portare a casa il risultato pieno", ha aggiunto Inzaghi

Simone Inzaghi non nasconde l’amarezza ai microfoni di Inter TV dopo il derby di Milano dove i nerazzurri hanno fallito l’obiettivo dei tre punti: “Io penso che sicuramente avremmo meritato di più, ma in questo momento è così. Abbiamo avuto occasioni chiare e importanti, secondo me non abbiamo approcciato bene nei primi 20 minuti. Poi abbiamo giocato a ritmi importanti, ci è mancato il cinismo che ci avrebbe permesso di portare a casa il risultato pieno”.

I 7 punti di svantaggio dal Milan non si sono visti stasera.

“Penso che nelle ultime 6 partite abbiamo fatto quattro vittorie e due pareggi contro Juventus e Milan dove avremmo meritato di più. In questo momento va così, dobbiamo lavorare di più, ma queste gare ci danno consapevolezza. Ora dovremo recuperare al meglio per le gare contro Napoli e Shakhtar, sperando che gli infortuni non siano gravi”.

Sono mancati gli episodi negli scontri diretti.

“Dobbiamo essere bravi a far girare gli episodi a nostro favore, dobbiamo fare di più continuando a credere nel lavoro che si fa. Siamo a buon punto in Champions, in campionato stiamo avendo un buon cammino ma ci sono due squadre che sono state fin qui perfette e su di loro dobbiamo fare la corsa”.