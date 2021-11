Inzaghi a InterTV: “Calhanoglu è in un gran momento, oggi gol importantissimo”

"Ora concentrati sullo Spezia che è una squadra di valore", ha aggiunto

Soddisfazione per Simone Inzaghi, che a Inter TV ha commentato la vittoria per 2-0 ottenuta sul campo del Venezia: "Avevo chiesto una partita di personalità, sapevamo che giocavamo contro una squadra organizzata che gioca un ottimo calcio. I ragazzi sono stati bravissimi a non fare entrare il Venezia in area. È arrivata una grande vittoria che chiude una grande settimana per noi. Era la terza partita in sei giorni, c’era un po' di stanchezza, però i ragazzi sono stati bravi. Abbiamo preparato questa trasferta in poche ore, ma avevo chiesto grande concentrazione perché poteva essere una partita trappola".